Ariana Grande accusata da un artista di violazione di copyright per il videoclip di “God Is a Woman”

Molti magazine musicali, tra cui Billboard USA, hanno riportato la notizia secondo la quale Ariana Grande sarebbe stata citata a giudizio da Vladimir Kush, un artista di Las Vegas di origini russe, per violazione di copyright.

L'accusa riguarda l'utilizzo da parte di Ariana dell'immagine di una donna in una fiamma di candela nel videoclip di "God Is a Woman". Secondo l'artista questa immagine sarebbe identica a un suo quadro assicurato dal diritto d'autore.

Ariana Grande getting sued over stealing imagery from Vladimir Kush. I think he's got a good case (Maybe it's not apparent enough but the wick of the candle in Kush's painting is actually a woman) pic.twitter.com/d5K9H3HBXC