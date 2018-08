Ariana Grande ha fatto a Troye Sivan il complimento più bello del mondo dopo l’uscita di “Bloom”

Ariana Grande non manca di sostenere l'amico e collega Troye Sivan, anche nel giorno dell'uscita "Bloom", nuovo album del cantante.

Su Twitter Ari ha scritto un bellissimo complimento per Troye:

"Il principe pop del quale il mondo ha bisogno". Aww, quanto è dolce!

pop prince who deserves the world https://t.co/1EZ41rDpPd

Nel tweet precedente la cantante ha condiviso il link per ascoltare "Bloom" definendolo un "lavoro brillante".

a brilliant body of work by my friend @troyesivan, Bloom is out now https://t.co/rbK65hi1jK