Ariana Grande ha svelato la tracklist della colonna sonora di Charlie’s Angels ed è ricca di sorprese

La tracklist della colonna sonora del nuovo film della saga Charlie's Angels - diretto da Elizabeth Banks, con protagoniste Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott - è stata svelata!

Ad annunciarla ci ha pensato Ariana Grande, che oltre a cantare molte delle canzoni è anche la co-executive producer.

Come puoi vedere nel post qui sotto, tra le tracce ci sono anche diversi featuring. Oltre a quello già pubblicato "Don’t Call Me Angel" con la partecipazione di Miley Cyrus e Lana Del Rey, ne spicca un altro: si tratta di "Bad To You", realizzato da Ari con Normani e Nicki Minaj.

Ariana è molto orgogliosa della colonna sonora di Charlie's Angels, come dimostrano le parole che ha scritto via social:

"Sono così entusiasta e onorata di avere così tante donne fenomenali coinvolte in questo incredibile progetto. Non vediamo l'ora che possiate ascoltare questa colonna sonora da sogno. Queste canzoni sono così perfette per il film! Per me è stata un'esperienza unica ed entusiasmate. Non vedo l'ora di ascoltarle e urlare quando sentirò le voci delle mie amiche. Ci siamo quasi!".

Noi, come tutti gli Arianators, non vediamo l'ora di ascoltare l'intera soundtrack, al momento disponibile in pre-order.

