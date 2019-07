No, Ariana Grande non sarà in tour il prossimo anno

Lo ha detto lei stessa

Ariana Grande ha messo a tacere i rumor che la volevano in tour anche nel 2020. In questi giorni, in rete si vociferava che la torunée di Sweetener sarebbe continuata negli stadi del Sud America anche il prossimo anno.

A fare chiarezza ci ha pensato la pop star, commentando un post allusivo con "non sarò in tour il prossimo anno", dichiarazione accompagnata da un emoji di un cuore nero.

Il 13 luglio Ari ha concluso la prima parte della sua tournée: iniziata lo scorso maggio, ha portato la cantante di "Thank U, Next" a esibirsi nelle principali città del Nord America. Ariana farà una pausa dall'attività live di circa un mese: la tournée si sposterà in Europa ad agosto e ci rimarrà fino ad ottobre.

Tra i prossimi impegni di Ariana c'è anche la colonna sonora del nuovo reboot di "Charlie’s Angels". Ari, Miley Cyrus e Lana Del Rey hanno realizzato insieme la canzone principale che accompagnerà il film. Il titolo del brano e la data di uscita sono ancora top secret, ma pare che le riprese del videoclip siano già iniziate.

ph: getty images