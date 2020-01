Sembra che Ariana Grande sia tornata in studio di registrazione

Qualcosa bolle in pentola

Ariana Grande ha iniziato il 2020 facendo quello che la fa stare meglio: la musica. La cantante è tornata in studio di registrazione, a far cosa nell'esattezza non è stato ancora reso noto. Quello che sappiamo al momento è che sono state pubblicate delle Instagram Stories dal producer Mr. Franks, che in passato ha lavorato a molte canzoni presenti in "Dangerous Woman", album di Ari del 2016.

La pop star non è visibile in queste stories, ma è stata più volte taggata anche dall'amica e collega Njomza insieme ai Social House.

Looks like Ariana was in the studio again with @tbhits, @socialhousetc, @njomza, and Mr. Franks 🎶 “wut just happened @arianagrande” / “Today was super crazy and the energy was wild” — Njomza & Tommy via Instagram stories pic.twitter.com/uSTGuuUEWZ — Ariana Grande Today (@ArianaToday) January 6, 2020

Ariana Grande ha confermato la sua presenza in studio scrivendo via Twitter "Non entusiasmatevi per niente di certo, ma sì, ci sono stata. È bello essere a casa e scrivere e cantare", aggiungendo poi che "Per favore rilassatevi, non sta per uscire nulla."

neva left even when i was on tour 🤍please relax nothings coming — Ariana Grande (@ArianaGrande) January 3, 2020

Ari ha concluso il 2019 pubblicando il nuovo live album "k bye for now (swt live)".

Il disco racchiude 32 tracce dal vivo tratte dallo Sweetener Tour che si è concluso il 22 dicembre a Los Angeles.

ph: getty images