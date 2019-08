Ariana Grande: quello di Sweetener è il suo tour di maggior successo (e non è ancora finito)

Numeri da capogiro

Lo Sweetener World Tour di Ariana Grande si sta rivelando data dopo data un enorme successo. Non solo in termini di pubblico e critica, ma anche dal punto di vista degli incassi. Stando ai dati diffusi da Billboard Boxscore e riportati da billboard.com, la prima leg americana della tournée (formata da ben 48 concerti) ha incassato 78,8 milioni di dollari e venduto 659.842 biglietti nell'arco del 2019.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 19 Lug 2019 alle ore 12:01 PDT

Quello di Sweetener si sta rivelando il tour di Ariana che ha incassato di più: e pensare che non è ancora concluso! Dopo il Nord America, ora è la volta dell'Europa (qui puoi vedere come è andato il primo concerto a Londra con Harry Styles tra il pubblico) e in autunno toccherà di nuovo agli Stati Uniti.

Nel bel mezzo della tournée, Ari ha già superato i risultati dell'Honeymoon Tour (25,3 milioni) e del precedente Dangerous Woman Tour (71,1 milioni). Complimenti Ariana, dopo mesi e mesi di duro lavoro e dedizione ti meriti tutto questo successo!

Ariana Grande è l'artista ad aver ottenuto più nomination agli MTV VMA 2019, a pari merito con Taylor Swift: vai qui per scoprire tutte le candidature.

L'evento si terrà nella notte tra il 26 agosto e il 27 agosto per la prima volta in New Jersey, condotti dal simpaticissimo Sebastian Maniscalco. Don't miss it!

ph: getty images