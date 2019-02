Ariana Grande sul nuovo album: “Thank U, Next mi ha salvato la vita”

<3

"Thank U, Next", il nuovo album di Ariana Grande uscito venerdì 8 febbraio, (clicca qui per leggere i pareri dei fan) è stato di fondamentale importanza per lei.

La pop star ha spiegato il perché ai microfoni di Zach Sang Show. "L'ho realizzato insieme a dei miei grandi amici in un periodo di tempo molto breve" ha raccontato Ari a proposito dei disco, "è come se mi avesse salvato la vita".

La cantante ha poi continuato:

"Era un periodo che ha fatto schifo, pieno di cambiamenti, poi i miei amici lo hanno reso fantastico e speciale. Ha trasformato tutto nella mia vita. Sembra davvero banale, ma è stato il più bello. Non credo che la vita sia mai stata difficile come quando abbiamo iniziato a fare il disco".

In concomitanza con l'uscita del nuovo album, Ariana Grande ha pubblicato anche il video di "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored", ultimo singolo estratto da "Thank U, Next". La clip ha un finale che non avresti mai immaginato: clicca qui per saperne di più!

Un delle tracce più emozionanti e commoventi del nuovo album di Ari è senza dubbio "Ghostin" che, secondo molti fan, conterebbe tantissimi riferimenti a Mac Miller e Pete Davidson.

ph: getty images