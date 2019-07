Sembra che Ariana Grande sia sul set di un nuovo video musicale

Le immagini parlano chiaro

Se hai tenuto d'occhio gli ultimi aggiornamenti social di Ariana Grande sai già di cosa stiamo parlando. Sembrerebbe che la cantante sia sul set di un nuovo video musicale e, con tutta probabilità, si tratterebbe di una collaborazione.

Stando al copy usato da Ari in una foto, starebbe per uscire un singolo estivo intitolato "U Ain't My Boyfriend" realizzato insieme ai Social House, duo di rapper statunitensi formato da Michael "Mike" Foster e Charles "Scootie" Anderson. Non sarebbe la prima volta che i due lavorano con Ariana, dato che hanno già scritto e prodotto diverse canzoni per lei e, inoltre, hanno aperto le date della leg americana dello Sweetener World Tour.

u ain’t my boyfriend pic.twitter.com/VNsfoqA9Lo — Ariana Grande (@ArianaGrande) July 28, 2019

Guardando i recenti post di Ariana, nel nuovo videoclip potrebbe indossare anche degli abiti firmati Givenchy, prestigiosa casa di moda per la quale la cantante ha realizzato la sua prima campagna (clicca qui per vederla).

i even wear @givenchy in my videos :) pic.twitter.com/d5UFWQWRSy — Ariana Grande (@ArianaGrande) July 24, 2019

Tra le prossime uscite discografiche di Ari c'è anche la canzone realizzata per il nuovo reboot di "Charlie's Angels" insieme a Miley Cyrus e Lana Del Rey. QUI trovi il titolo e tutti gli ultimi aggiornamenti.

ph: getty images