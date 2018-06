Ariana Grande: qual è la tua cover preferita di tutti i suoi album? VOTA!

In queste ore gli Arianators di tutto in mondo sono in visibilio dopo aver visto la splendida copertina di "Sweetener", nuovo album di Ariana Grande in uscita il prossimo mese.

La cover raffigura Ariana (ancora biondo platino) sottosopra. Il significato di questa scelta è davvero dolce e riguarda un grande amico della pop star: clicca qui per saperne di più!

Nell'attesa di ascoltare tutte le canzoni di "Sweetener", abbiamo pensato di ingannare il tempo proponendoti questo sondaggio che riguarda le cover di tutti gli album della carriera di Ariana. Ti va di dirci qual è la copertina che ami di più?

Pronti, partenza, VOTA!

