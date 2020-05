Ariana Grande ha voluto fare una precisazione in merito a “Stuck With U” dopo che Justin Bieber ha postato questa clip

Venerdì 8 maggio è uscita la tanto attesa collaborazione tra Ariana Grande e Justin Bieber intitolata "Stuck With U".

Insieme alla canzone è stato pubblicato anche il video ufficiale, realizzato con la partecipazione dei fan e di star come Demi Lovato, Kendall e Kylie Jenner, Gwyneth Paltrow, Ashton Kutcher e Mila Kunis.

Tra i contributi che avrebbero dovuto far parte della clip c'era anche quello realizzato da Carole Baskin, proprietaria di uno zoo di felini e personaggio della serie tv Tiger King, che narra le vicende di Joe Exotic, controverso protagonista accusato di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici.

Dopo che Justin Bieber ha postato sui social lo spezzone del video con Carole Baskin intenta a ballare sulle note di "Stuck With U", Ariana ha voluto fare questa precisazione:

"Per la cronaca, non ho consentito o approvato questa clip nel video ufficiale, ma ciò nonostante esiste ed è... unica". Diciamo che è stata molto, ma molto chiara!

for the record, i did not allow or approve this clip to be in the actual video. but. nonetheless. it exists and that’s ..... unique.

anyway, 7.5 hours !

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 7, 2020