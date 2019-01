Ariana Grande ha spiegato perché la copertina del nuovo disco “Thank U, Next” è la sua preferita di sempre

Poche ore dopo aver svelato la tracklist, Ariana Grande ha condiviso con i fan un altro importante tassello del nuovo album "Thank U, Next", atteso per l'8 febbraio.

Si tratta della cover del disco, che raffigura la cantante sottosopra (come in quella del precedente "Sweetener") e con un aspetto più "dark" rispetto agli altri suoi artwork.

Ariana ha rivelato che la copertina di "Thank U , Next" è quella che le piace di più tra tutte quelle che ha realizzato fino a ora.

"Penso che questa sia la copertina di un mio disco che preferisco. Brian mi ha truccata. Fredo mi ha fotografata. È stata realizzata con sincerità, profonda amicizia e amore. Proprio come la musica".

this is my fav album cover i think. brian painted me. fredo shot me. made with tru, deep friendship and love. just like this music.