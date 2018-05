Ariana Grande: il nuovo album si intitolerà “Sweetener” e uscirà a luglio

Ariana Grande ha scelto The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per annunciare al mondo intero il titolo e la data di uscita del suo nuovo album di inediti.

Fai un bel respiro e segnati queste informazioni sul calendario: il disco si chiamerà "Sweetener" e verrà pubblicato in tutto il mondo il prossimo 20 luglio!

L'album è stato anticipato dal super singolo “No Tears Left To Cry” e, stando agli ultimi tweet di Ariana, anche dal prossimo intitolato "r.e.m.".

Da Jimmy Fallon Ariana ha comunicato altri particolari interessanti riguardanti "Sweetener", come i titoli di alcune canzoni che formeranno la tracklist: oltre ai precedenti già svelati, ci saranno anche "The Light is Coming", "God is a Woman" e "Raindrops".

Come ha dichiarato la cantante nel corso dell'intervista fatta da Fallon, il nuovo album vuole essere "qualcosa che porti luce nella vita di tutti i giorni rendendo la situazione più dolce”.

Qui sotto trovi il video dell'intervista rilasciata da Ariana a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

ph: ufficio stampa