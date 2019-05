Ariana Grande ha intenzione di pubblicare una nuova canzone quest’estate

Tra un concerto e l'altro dello Sweetener World Tour, Ariana Grande ha trovato il tempo di tornare in studio di registrazione.

La cantate ha confermato di star lavorando a nuova musica - non in relazione all'arrivo del sesto album - insieme a Savan Kotecha, producer statunitense nominato svariate volte ai Grammy Awards e ai Golden Globe, e a ILYA, autore e produttore svedese-persiano con il quale Ari ha realizzato "Problem".

Ariana ha scritto via Instagram Stories: "Adoro la canzone che che abbiamo fatto la scorsa sera. La voglio pubblicare quest'estate, per favore." Siamo d'accordo Ari, tutti noi lo vorremmo!

. @ArianaGrande teases new music this summer in recent Instagram story: “I love this song we made last night.” pic.twitter.com/RZlndtzaoc

.@ArianaGrande confirms she’s in the studio with @Savan_Kotecha and @Ilya_creates for a project not related to #AG6. pic.twitter.com/DcDmlEiS5o