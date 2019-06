Ariana Grande ha scritto delle bellissime parole per il secondo anniversario di One Love Manchester

Era il 4 giugno 2017

Il 4 giugno del 2017 andava in scena One Love Manchester, il concerto benefico organizzato da Ariana Grande per raccogliere fondi da donare alle famiglie delle vittime del terribile attentato del 22 maggio 2017.

La cantante, come tutti gli Arianators, non ha mai dimenticato quel giorno. In occasione del secondo anniversario dell'evento, Ari ha postato un commovente messaggio su Instagram, insieme a una foto di lei in lacrime sul palco.

"Due anni fa. Grazie per avermi insegnato cos'è l'amore. Il mio cuore è sempre con voi."

A One Love Manchester avevano partecipato tantissimi colleghi e amici di Ariana, come Miley Cyrus, Katy Perry, Niall Horan, Coldplay e molti altri. L'evento era stato organizzato in tempo record da Ari insieme al suo manager Scooter Braun, che avevano lavorato davvero sodo per contattare molte star della musica.

ph: getty images