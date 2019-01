Ariana Grande è headliner del Coachella 2019: la lineup completa della nuova edizione del festival

Con Childish Gambino e Tame Impala

È la quarta cantante femminile e la più giovane della storia del Coachella a essere chiamata come headliner: complimenti Ariana Grande!

L'edizione 2019 del celebre festival californiano si terrà in due diversi weekend: dal 12 al 14 aprile e dal 19 al 21 aprile. La cantante di "Thank U, Next" aprirà i concerti in programma la domenica, mentre a Childish Gambino e Tame Impala - gli altri due headliner - sono stati affidati rispettivamente il venerdì e il sabato.

Come sempre sono state chiamate dozzine di altri artisti in lineup: gli altri grandi nomi del venerdì sono Janelle Monáe, The 1975, Kacey Musgraves, Ella Mai, Anderson Paak, Diplo e Jaden Smith.

Il sabato vedrà sul palco, tra gli altri, Solange, Kid Cudi, Weezer, J Balvin e Wiz Khalifa. La domenica chiuderà con, oltre a Ariana Grande, Zedd, Bad Bunny, Pusha T, Chvrches e Dillon Francis.

I biglietti del Coachella 2019 sono in vendita da venerdì 4 gennaio.

Ecco i prezzi: la general admission costa 429 dollari per tutto un weekend. Il prezzo si alza con i pass, a 509 dollari, mentre i biglietti VIP costano 999 dollari.

Ogni anno i biglietti del Coachella vanno sold out in pochi minuti e scommettiamo che con questa lineup, anche nel 2019 verranno polverizzati in un attimo.

Oltre al Coachella, l'agenda 2019 di Ariana Grande è già piena di impegni: a marzo darà il via allo "Sweetener World Tour" e presto potrebbe arrivare un nuovo disco.

ph: getty images