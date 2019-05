"Friendly reminder"

Ariana Grande ha pubblicato via Instagram Stories un promemoria fondamentale per i suoi fan e, in generale, per chiunque voglia partecipare a un suo concerto. Si tratta di un messaggio amichevole che la pop star ha voluto condividere con la sua community, che riguarda le norme di comportamento civile e rispettoso verso il prossimo.

Ecco le parole usate da Ari:

"Promemoria amichevole. Afferrare/toccare persone senza il loro consenso è una molestia. Per favore non mettete le vostre mani sui miei fotografi o su i miei amici o su chiunque non conosciate quando siete nel pit durante i miei concerti. Non è mai ok o divertente. Grazie. (Non avrei mai pensato che si sarebbe dovuto dire, ma purtroppo questo accade spesso... Grazie per avermi ascoltata)."

.@ArianaGrande addresses concert goers who have been grabbing and touching people without their consent:



“Friendly reminder - grabbing/touching people without their consent is harassment.” pic.twitter.com/NWm4kzSKnp — Pop Crave (@PopCrave) 23 maggio 2019

Probabilmente Ariana ha fatto riferimento a degli episodi di cui non siamo a conoscenza, accaduti nel sottopalco dei suoi show ad amici e collaboratori.

ph: getty images