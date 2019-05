Ariana Grande ha ringraziato Jungkook dei BTS per essere andato a vederla in concerto

Tra le star con un posto d'onore nella BTS Army c'è senza dubbio Ariana Grande. La cantante di "Thank U, Next" ha appena ringraziato pubblicamente - con tanto di selfie - Jungkook, che è andato a sentirla da vivo durante uno degli ultimi show dello Sweetener World Tour.

"Sto urlando. Grazie mille Jungkook per essere venuto al mio concerto - ha scritto Ari un post su Instagram - Significa così tanto per me. Ti voglio tanto bene." Aww, dolcissima!

In questo momento i BTS si trovano negli Stati Uniti per il loro nuovo tour mondiale negli stadi, che è iniziato da Los Angeles il 4 maggio. Durante il live di apertura proprio Jungkook è stato protagonista di un gesto che ha colpito molto i fan: ha consolato l'amico e compagno di band Jimin, che era scoppiato in lacrime sul palco per la troppa emozione. Clicca qui per rivedere il momento.

ph: getty images