Ariana Grande ha pubblicato un video con tutte le papere e le scene tagliate di “Thank U, Next”

Super divertenti

Il 2019 non è iniziato nel migliore dei modi? Ariana Grande ti ha appena regalato un motivo per farti una sonora risata. La splendida pop star ha pubblicato una clip che raccoglie le papere e le scene tagliate del videoclip di "Thank U, Next", diventato in pochissimo tempo un piccolo cult. Le immagini sono davvero molto carine e super divertenti:

Insomma, il video perfetto da guardare, mentre oggi fingi di lavorare o studiare. LOL.

Adoriamo la sintonia tra Ariana e Jennifer Coolidge, che interpreta l'estetista di Legally Blonde, così come le scene cancellate con Colleen Ballinger incinta. Vogliamo parlare di quanto Kris Jenner sia entrata nella parte? Davvero, leggendaria.

Oh, a proposito Ariana Grande si prepara a riscrivere la storia del Coachella essendo la più giovane headliner della storia del festival!

ph: getty images