Ariana Grande ha ufficialmente iniziato le prove del nuovo tour

Pochi giorni dopo l'uscita del nuovo album "Thank U, Next", Ariana Grande si è chiusa in sala prove per iniziare a lavorare senza sosta al suo prossimo tour mondiale, che prende il nome dal precedente disco "Sweetener", uscito solo 6 mesi fa.

Domenica 17 febbraio Ari ha postato sui suoi social il primo video delle prove insieme ai musicisti che l'accompagneranno sul palco. Dai un'occhiata qui sotto!

! what a dream pic.twitter.com/BX1LQ8veTi — Ariana Grande (@ArianaGrande) 18 febbraio 2019

Lo Sweetener World Tour prenderà il via il 18 maggio e attraverserà gli Stati Uniti e il Canada fino a giugno. Ariana e la sua crew si sposteranno in Europa ad agosto, dove si esibiranno fino a ottobre. Purtroppo non sono n calendario concerti in Italia. Cliccando qui puoi leggere il messaggio scritto dalla cantante nel quale spiega le motivazioni.

Nei giorni scorsi, durante un'intervista rilasciata a Zach Sang, la cantante ha rivelato di aver realizzato ben 3 versioni del singolo "Thank U, Next", legate all'andamento della sua storia con l'ex promesso sposo Pete Davidson. QUI puoi leggere cosa ha dichiarato.

