Ariana Grande ha cantato per la prima volta dal vivo “Boyfriend” con i Social House

Il presunto fidanzato Mikey fa parte del duo

La scorsa settimana, Ariana Grande ci ha regalato l'epico video di "Boyfriend" in cui interpreta una fidanzata gelosa.

E ora è salita sul palco al Lollapalooza 2019 dove si è esibita per la prima volta con il nuovo singolo, oltre che con le ultime hit come "7 Rings" "No Tears Left to Cry" e "Thank U, Next".

Con lei c'erano i Social House, da tempo collaboratori della cantante e protagonisti di un featuring proprio su "Boyfriend". Secondo gli ultimi gossip, dalla collaborazione sarebbe nato l'amore con Mikey Foster, uno dei due cantanti dei Social House.

Per ora nessuno dei due ha confermato o smentito la presunta relazione, ma intanto puoi vedere com'è andata la performance:

View this post on Instagram #Boyfriend live from #lollapalooza 🔥🔥🔥🔥🔥 A post shared by Scooter Braun (@scooterbraun) on Aug 4, 2019 at 8:30pm PDT

Ariana Grande ha pubblicato anche il dietro le quinte del video di "Boyfriend", in cui puoi scoprire come sono stati realizzati gli effetti speciali e alcune delle scene più divertenti:

Hai colto la citazione di un vecchio video di Ariana Grande nella clip di "Boyfriend"?

