Ariana Grande: per la fine dello Sweetener Tour ha condiviso un’adorabile foto con tutte le persone che lo hanno reso possibile

Lo Sweetener World Tour di Ariana Grande è agli sgoccioli. Dopo aver girato tutto il Nord America e l'Europa (anche se purtroppo non l'Italia) la tournée si concluderà il 22 dicembre al Forum di Inglewood, Los Angeles.

In questi giorni Ari sta pubblicando alcuni video e scatti che riguardano questi lunghissimi mesi on the road. C'è una foto che ha particolarmente colpito la nostra attenzione: quella con tutto lo staff e la crew che hanno lavorato duramente per mettere in piedi ogni singolo concerto.

Ti sorprenderai nel vedere quanta gente c'è!

Visualizza questo post su Instagram thank you Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 18 Dic 2019 alle ore 7:39 PST

Lo Sweetener World Tour diventerà presto un live album. Lo ha annunciato la stessa Ari via social, dicendo che il disco è già disponibile in pre-order. In attesa di conoscere la data del rilascio, qui puoi sbirciare qualche anticipazione sulla tracklist.

Durante la tournée, sfortunatamente, non sono mancati i momenti difficili. Gli Arianators si erano presi un brutto spavento, dopo che Ariana aveva annunciato la cancellazione del concerto di Lexington del 17 novembre e l'incertezza sulla continuazione del tour in un video in cui era apparsa molto provata. La pop star aveva raccontato di non sentirsi bene da diverso tempo: "Non so davvero cosa stia succedendo al mio corpo in questo periodo e ho bisogno di scoprirlo". Ci auguriamo di cuore che tutto si sia sistemato!

ph: press