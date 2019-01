Ariana Grande: ecco chi sono le amiche protagoniste di “7 Rings”

Con la sua nuova canzone rilasciata poche ore fa, Ariana Grande ha voluto celebrare come si deve l'amicizia, un valore importantissimo per lei. "7 Rings", infatti, nasce da un episodio che vede come protagoniste le sue BFF.

“Era un giorno molto difficile in quel di New York. Le mie amiche mi hanno portato da Tiffany. Avevamo bevuto troppo champagne. Ho comprato degli anelli per tutte. È stato folle e divertente", ha raccontato Ari su Twitter prima dell'uscita del brano.

Curioso di sapere i nomi delle fortunate? Eccoti accontentato!

Le amiche che appaiono nel videoclip di "7 Rings" sono l'attrice e cantante Tayla Parx, Rim Taya Shawki, Victoria Monet (collaboratrice di Ariana, oltre che amica), la cantautrice Njomza, Alexa Luria (legata ad Ari da quando avevano 10 anni) e Courtney Chipolone (Ari ha anche tatuato il suo nome!).

Di queste hanno ricevuto in regalo i preziosi anelli Tayla, Victoria, Njomza, Alexa e Courtney. A loro si aggiungono Kim "Kaydence" Krysiuk e Ariana: eccoci a quota sette!

A dire il vero, gli anelli regalati dalla cantante sono 9, contando anche quelli donati a mamma Joan e a nonna Marjorie dopo la realizzazione della canzone.

me, vic, courtney, alexa, tayla, njomza, kaydence (and my mom and nonna so technically nine but they got theirs after song was done) https://t.co/y6G9HGQTh4