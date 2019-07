Ariana Grande e Taylor Swift: perché i fan erano convinti dell’arrivo imminente di una collaborazione

Tutta "colpa" di una emoji

Venerdì 26 luglio i fan di Ariana Grande e Taylor Swift hanno sperato che la tanto sognata collaborazione tra le due artiste stesse per diventare realtà. A insospettirli è stato un tweet - poi cancellato - condiviso da Ari con in copy l'emoji di un arco. Anche se non confermato, il collegamento con l'ultimo singolo di Tay Tay "The Archer" (l'arciere in italiano) è stato lampante.

WHY DID ARIANA USE THIS EMOJI 🏹 ON HER INSTA POST ??????

ARE WE GETTING A TAYLOR X ARI SONG ?????@ArianaGrande @taylorswift13 — 𝙻𝚞𝚔𝚎 🏹 ⎊ 🏹 (@byrneluke1212) July 26, 2019

OMG SHE POSTED THAT BEFORE THEN DELETED IT 😱 does this mean a collab?? 😱 — Ella🦋🏹 (@ellagreer13_) July 26, 2019

THE ARCHER REMIX WITH TAYLOR PLEASE WE NEED THUS — keira THE BIRTHDAY GIRL! 🥳 (@tsmemories) July 26, 2019

Dando un'occhiata ai successivi post social di Ariana, il tweet avrebbe potuto riferimento al suo nuovo singolo estivo "U Ain't My Boyfriend", realizzato insieme ai Social House e in uscita nei prossimi giorni.

i even wear @givenchy in my videos :) pic.twitter.com/d5UFWQWRSy — Ariana Grande (@ArianaGrande) July 24, 2019

Non è la prima volta che la cantante d "Thank U, Next" decide di eliminare un contenuto dai suoi social. Era successo proprio allo scoppio della faida tra il suo manager Scooter Braun e Taylor Swift (vai qui per il riassunto del dramma), quando Ari aveva cancellato delle stories che accennavano al caso.

Quello che è certo fino ad ora è che Ariana e Taylor sono le artiste che hanno ottenuto il maggior numero di nomination agli MTV Video Music Awards 2019. Clicca qui per scoprire tutti gli artisti in lizza.

ph: getty images