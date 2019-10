Ariana Grande ha rivelato che avrebbe dovuto realizzare “Bad To You” con Dua Lipa: ecco perché non è stato fatto

Leggi qui!

Ora che la leg europea dello Sweetener World Tour è terminata, Ariana Grande è tornata a fare i tanto amati Q&A con i suoi fan su Twitter.

Rispondendo a una domanda fatta da un Arianators, la cantante ha rivelato che la canzone presente nella soundtrack di Charlie's Angels intitolata "Bad To You" e realizzata insieme a Normani e Nicki Minaj, in origine era stata incisa insieme a Dua Lipa. Alla fine non è stato così per questioni di tempistiche non coincise.

"Amavo molto quella versione, ma le tempistiche non si sono allineate con i progetti di Dua, per i quali sono molto emozionata", ha scritto Ariana.

A dicembre 2018, nel corso di un'intervista, anche Dua Lipa aveva parlato del mancato duetto con Ariana Grande. "Abbiamo inciso una canzone insieme ma credo che non verrà pubblicata. Lei ora è impegnata in altri progetti e le mie tempistiche non sono coincise", aveva dichiarato la star di "New Rules" alludendo agli impegni fitti fitti di entrambe.

Le voci sull'arrivo di una collaborazione tra le due artiste erano iniziate a gennaio 2018, quando sull'account Instagram di Dua era apparsa una foto (poi cancellata) nella quale la si vedeva in compagnia di Ariana in uno studio di registrazione di Los Angeles.

Ora Dua Lipa sta per lanciare il suo nuovo progetto discografico. Tra pochissimo uscirà il singolo inedito "Don’t Start Now": clicca qui per sentirne un assaggio!

