Ariana Grande: ecco come sono stati realizzati i ponytail volanti nel video di “In My Head”

Nel behind the scene si vede molto bene

Martedì 9 luglio gli Arianator hanno ricevuto due bellissime sorprese: Ariana Grande sulla copertina del numero di agosto di Vogue USA splendida e con un filo di trucco, unita alla pubblicazione del video di "In My Head", una delle canzoni più intime e personali di "Thank U, Next".

Tra le scene più memorabili della clip - diretta da Bardia Zeinali - c'è quella dove si vedono i ponytail volanti. Questo modo di portare i capelli è un vero e proprio marchio di fabbrica per Ari.

Nel dietro le quinte del video è spiegato molto bene come hanno fatto a realizzare questo particolare effetto: tutto merito della tecnica del green screen, unita alla bravura delle ballerine e dell'hair stylist. Dai un'occhiata qui sotto!

Il video di "In My Head" è arriva dopo i precedenti "Thank U, Next", "Imagine", "7 rings" e "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored".

ph: getty images