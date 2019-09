Ariana Grande: ecco come ha celebrato l’anniversario del suo primo album “Yours Truly”

Uscito sei anni fa

Era il 3 settembre 2013 quando Ariana Grande pubblicava il suo album di debutto "Yours Truly". Il disco era formato da 12 tracce e nello stile musicale si ispirava a star del calibro di Whitney Houston, Amy Winehouse, Christina Aguilera e Mariah Carey.

In occasione del sesto anniversario di "Yours Truly", Ari ha ricordato quel periodo con queste parole:

"Vi amo. Buon sesto compleanno a un album che ha così tanto del mio cuore."

love u 🌫 happy six years of an album that has sm of my heart https://t.co/1h3y4MF9Rp — Ariana Grande (@ArianaGrande) September 3, 2019

Fare musica per Ariana è sempre stato un processo naturale e lo è tutt'ora. Recentemente la cantante ha condiviso suoi social delle demo e dei messaggi che mostrano come sono nate alcune delle canzoni più famose dei suoi ultimi dischi, "Sweetener" e "Thank U, Next". Clicca qui e preparati a rimanere incantato.

ph: getty images