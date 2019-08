Ariana Grande: guarda come è stata girata la scena del bacio con Mikey Foster dei Social House nel video di “Boyfriend”

Dai un'occhiata al behind the scene

Ariana Grande ha pubblicato sul suo canale YouTube il behind the scene del video di "Boyfriend", singolo estivo realizzato con i Social House.

Nel dietro le quinte - montato dal fidato collaboratore Alfredo Flores - puoi vedere come Ari sia splendida e carina con tutti anche dopo non aver dormito per ben due giorni! "Boyfriend", infatti, è stato realizzato in 15 ore tra una data e l'altra dello Sweetener World Tour.

Il behind the scene che trovi qui sotto mostra bene come sono state girare le scene clou della clip, come quella di Ariana e Mikey Foster dei Social House (si vocifera che i due abbiamo una storia) che si baciano nel bagno della villa o quella della "rissa" tra la pop star e una sua rivale in amore.

Mikey Foster e il compagno di band Scootie Anderson hanno lavorato con Ariana Grande non solo in "Boyfriend", ma in tutto il disco "Thank U, Next" che li vede come produttori. E hanno aperto molti concerti dello "Sweetener World Tour", che ora è finalmente sbarcato in Europa. Cliccando qui puoi vedere come è andato il primo show a Londra, con Harry Styles tra il pubblico.

ph: getty images