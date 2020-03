Ariana Grande ha postato un video mentre canta a casa e Niall Horan ha reagito come avresti fatto tu

<3

Ariana Grande è stata una delle prime star che ha sensibilizzato i suoi fan sull'emergenza coronavirus, intimando a tutti gli Arianators di rispettare #IoRestoACasa.

Proprio tra le sue mura domestiche, la pop star ha realizzato un video nel quale canta a cappella la bellissima "I Believe In You And Me" di Whitney Houston, nel tentativo di regalare al un po' di serenità in questi giorni difficili. Clicca play qui sotto e preparati ad avere la pelle d'oca:

Visualizza questo post su Instagram ‪u know i love u boy ‬ Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 19 Mar 2020 alle ore 4:16 PDT

WOW!

Anche Niall Horan ha molto apprezzato questa performance casalinga di Ariana: l'artista irlandese ha commentato il post proprio come avresti fatto tu. Leggi tu stesso!

niall commenting on ariana’s post!! he’s so cute pic.twitter.com/rpVJxQ2Ikf — tasnim (@FlLMSLOUIS) March 19, 2020

Ariana Grande sta usando le sue piattaforme da milioni di follower nel modo migliore, ovvero veicolando il giusto messaggio del #IoRestoACasa. Così stanno facendo anche altre star come Taylor Swift e Lady Gaga.

ph: getty images