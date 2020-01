Ariana Grande ha postato una foto con i BTS scatta durante le prove dei Grammy 2020

Pioggia di like

Accantonate le polemiche della scorsa edizione, quest'anno Ariana Grande si esibirà alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards che si terrà domenica 26 gennaio allo Staples Center di Los Angeles.

Poche ora fa, la cantante ha pubblicato su Instagram una foto delle prove e indovina chi c'era con lei? I BTS! "Guardate in chi mi sono imbattuta?", ha scritto Ari in caption al post.

Visualizza questo post su Instagram look who i bumped into at rehearsal :) Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 22 Gen 2020 alle ore 7:59 PST

L'immagine ha scatenato subito le voci di una probabile performance congiunta sul palco dei Grammy Awards 2020. Con certezza non è dato saperlo, ma sembrerebbe che i Bangtan Boys si esibiranno insieme a Lil Nas X.

Non perderti lo speciale lo speciale 2020 Grammy nomination in onda sui nostri canali! Qui sotto trovi dove e quando:

- Su MTV Music (canale 704 di Sky), venerdì 24 gennaio alle ore 22:00

- Su MTV Italia (canale 130 di Sky e e in streaming su NOW TV, puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui), sabato 25 gennaio alle ore 00:30 e domenica 26 gennaio alle ore 6:25 e alle ore 1:20

- Su VH1 (canale 67 del digitale terrestre), domenica 26 gennaio alle ore 21:20

ph: getty images