Ariana Grande: ecco cosa ha in comune “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” con un iconico video di Selena Gomez

Te ne sei accorto?

Siamo certi che, come tutti gli Arianators, avrai visto e rivisto il video (dal finale inaspettato) di "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored", ultimo singolo estratto dal nuovo album di Ariana Grande "Thank U, Next".

La clip racconta un triangolo amoroso tra Ariana e la coppia di fidanzati formata dall'attore di Riverdale Charles Melton e la modella Ariel Yasmine, ed è girato in una bellissima casa a Los Angeles.

Una location da urlo, che si è già vista in un altro videoclip di successo: "Hands to Myself", singolo del 2015 di Selena Gomez.

.@ArianaGrande’s “break up with your girlfriend, i’m bored” video was filmed in the same location as @SelenaGomez’s “Hands To Myself” music video! #thankunext pic.twitter.com/fFHaYszBnZ — Music News Facts (@musicnewsfact) 8 febbraio 2019

@ArianaGrande ‘s “break up with your girlfriend, i’m bored” music video was filmed in the same location as @SelenaGomez ‘s “hands to myself” music video! pic.twitter.com/LeRFuE3PCm — selenascoeur (@selenascoeur) 9 febbraio 2019

Te ne eri già accorto? Qui sotto puoi dare un'occhiata ai due video!

Selena Gomez - Hands To Myself

Ariana Grande - Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored

La lussuosissima casa dove Ari e Sel hanno girato le clip si trova tra le colline di Hollywood e ha un valore stimato di circa 7,3 milioni di dollari. Una location in pieno stile #Riccanza!

ph: getty images