Ariana Grande appare a sorpresa al concerto di Barbra Streisand e cantano insieme “No More Tears”

"La migliore notte della mia vita"

Quando due cantanti si incontrano sul palco è sempre una grande emozione, non solo per il pubblico, soprattutto per le protagoniste della performance. E se a unirsi sono le voci di Ariana Grande e Barbra Streisand, allora non può che crearsi la più magica sintonia. Il 6 agosto a Chicago, la pop star è apparsa a sorpresa al concerto dell'icona della musica e si sono esibite insieme in un'interpretazione del classico “No More Tears (Enough Is Enough)”, che Barbra in origine cantava con Donna Summer. La folla ovviamente è impazzita!

.@ArianaGrande performed a duet with @BarbraStreisand during a surprise guest appearance at the legend’s show in Chicago. 💕 pic.twitter.com/Dc0czZ62Kl — Pop Crave (@PopCrave) August 7, 2019

Ariana ha condiviso i video dell'esibizione sulle sue Instagram Stories, che puoi vedere qui sopra riprese da Pop Crave.

"La migliore notte della mia vita", ha scritto Ari in una delle Story, condividendo con i suoi fan l'emozione del momento.

“Custodirò questo momento per sempre", ha cinguettato la splendida 26enne dopo il concerto, pubblicando una foto insieme alla straordinaria 77enne. Sì, Barbra ha 77 anni, lo diresti mai dopo aver visto le immagini dell'esibizione?!

Due generazioni che hanno fatto e faranno la storia della musica si sono incontrate - e noi siamo ancora molto emozionati.

ph. getty images