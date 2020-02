Gli Aqua saranno in concerto in Italia ospiti di So ‘90s Festival: insieme a loro anche Eiffel 65 e Vengaboys

Si esibiranno a Milano e a Roma

Amanti della dance music anni Novanta mettetevi a sedere, perché state per leggere una di quelle notizie che vi svolteranno la giornata! Tre delle formazioni che ti hanno fatto scatenare in quel decennio hanno hanno appena annunciato 2 speciali concerti che si terranno in Italia.

Stiamo parlando degli Aqua, Eiffel 65 e Vengaboys che si esibiranno ospiti di So ‘90s Festival, che si svolgerà a luglio a Milano e Roma.

In attesa di scoprire i prossimi artisti che saranno aggiunti in lineup, di seguito trovi tutte le informazioni utili sulle date.

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2020 || MILANO @ IPPODROMO SNAI SAN SIRO

Apertura Porte – 17:00

Inizio Show – 18:00

Prezzi dei biglietti:

Pit Vip - € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Posto unico in piedi - € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

VENERDÌ 3 LUGLIO 2020 || ROMA @IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

Apertura Porte – 17:30

Inizio Show – 18:00

Prezzi dei biglietti:

Pit Vip - € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Posto unico in piedi - € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Gli Aqua rappresentano una delle più grandi band pop a cui la Danimarca abbia mai dato i natali, grazie a canzoni come "Barbie Girl", "Doctor Jones" e "Turn Back Time".

Gli italianissimi Eiffel 65 si formano negli anni ‘90 dall’incontro di Jeffrey Jey, Maury Lobina e Gabry Ponte. Con il loro singolo di debutto "Blue Da Ba Dee" si sono fatti conoscere in tutto il mondo.

Anche gli olandesi Vengaboys hanno fatto scatenare tutta Europa (e non solo) grazie a brani come "Boom Boom Boom" e "We’re Going to Ibiza!".

ph: getty images