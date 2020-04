Annalisa: fuori ora il videoclip del nuovo singolo “Houseparty”

;)

Oggi, martedì 21 aprile, Annalisa ha pubblicato il video ufficiale del suo ultimo singolo "Houseparty". La clip rappresenta una festa in casa, ma virtuale ed è stata realizzata dall'illustratore Davide "Bastanimotion" Bastolla che ha saputo ricreare la situazione presente nella copertina del brano e realizzare una sorta di party casalingo con personaggi immaginari e reali.

Fai partire il video qui sotto!

A proposito di "Houseparty", Annalisa ha raccontato:

"È una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme. Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione".

Insieme ad "Avocado Toast" e "Vento sulla luna", "Houseparty" è un anticipo del nuovo album di inediti della cantante in uscita il 18 settembre.

ph: press