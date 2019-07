Andrea Damante: guarda il video di “Think About” con Malu Trevejo

Take a look ;)

Qualche giorno dopo l'uscita del singolo, Andrea Damante ha pubblicato il video ufficiale di "Think About".

La clip, come la canzone, vede la partecipazione di Malu Trevejo, nuovo fenomeno musicale latino che in soli due anni ha raccolto 145 milioni di views su YouTube e 7.8 milioni di follower su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D A M A (@andreadamante) in data: 5 Lug 2019 alle ore 5:20 PDT

Il video di "Think About" è stato diretto da Mauro Russo ed è stato girato a Ibiza. Per vederlo non devi far altro che cliccare play qui sotto.

Nel nuovo singolo di Andrea Damante presta la voce anche Yung Miami, rapper statunitense del duo City Girls che ha collaborato anche con Drake nel brano "In My Feelings".

ph: ufficio stampa