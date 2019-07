Andrea Damante: in arrivo il nuovo singolo “Think About” con Malu Trevejo e Yung Miami

Venerdì 5 luglio

Andrea Damante ha annunciato l'uscita dell'inedito "Think About", che potrai ascoltare come se non ci fosse un domani da venerdì 5 luglio.

La canzone vede la collaborazione di Malu Trevejo, nuovo fenomeno musicale latino che in soli due anni ha raccolto 145 milioni di views su YouTube e 7.8 milioni di follower su Instagram, e di Yung Miami, rapper statunitense del duo City Girls che ha collaborato anche con Drake nel brano "In My Feelings".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D A M A (@andreadamante) in data: 19 Mag 2019 alle ore 11:20 PDT

La passione per la musica è una costante nella vita di Andrea Damante: ha prodotto brani come "Follow My Pamp" feat. Adam Clay (con oltre 4 milioni di streaming di Spotify e oltre 20 milioni di view su YouTube) e "Rub It" con l'artista multiplatino Rich the Kid.

