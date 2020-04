Anderson .Paak & Justin Timberlake: il videoclip di “Don’t Slack” con Anna Kendrick ti metterà subito di buonumore

A-D-O-R-I-A-M-O-

Justin Timberlake e Anderson .Paak hanno unito le forze e i talenti in "Don't Slack", nuova canzone estratta dalla colonna sonora di "Trolls World Tour" - Il Film, del quale l'ex NSYNC è anche produttore esecutivo.

Il singolo è accompagnato da un video che sembra ricordarti di quanto sia importante seguire #IoRestoACasa e ha come protagonista - oltre ai due cantanti - anche una famosissima attrice. Si tratta di Anna Kendrick che per tutta della durata della clip si aggira per la sua abitazione in pigiama: vorrebbe starsene tranquilla, ma con Justin Timberlake e Anderson .Paak in giro per casa è impossibile non scatenarsi insieme a loro.

Provare per credere, clicca play qui sotto!

"Don't Slack" segue l'uscita di "The Other Side", singolo estratto dalla colonna sonora del nuovo capito di "Trolls World Tour" realizzato da Justin Timberlake e SZA. Puoi riascoltarlo di seguito.

ph: getty images + ufficio stampa