Anche Miley Cyrus e Adam Levine si sono esibiti al concerto tributo in onore di Chris Cornell

Una serata speciale <3

La sera di mercoledì 16 gennaio si è tenuta a Los Angeles I Am The Highway, una serata in onore di Chris Cornell, cantante e voce dei Soundgarden e Audioslave, scomparso il 18 maggio 2017.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Cornell (@chriscornellofficial) in data: Gen 15, 2019 at 4:41 PST

Al concerto tributo hanno partecipato tantissime star del rock come Foo Fighters, Perry Farrel e Josh Homme dei Queens of the Stone Age, ma non sono mancati anche grandi nomi del pop come Miley Cyrus e Adam Levine dei Maroon 5. Rispettivamente hanno cantato le cover di due canzoni di Chris Cornell, "As Hope And Promise Fade" e "Seasons".

Di seguito puoi vedere i video delle due performance da brividi.

Video 🎥 | Miley Cyrus si è esibita con la cover di una traccia di Chris Cornell "As Hope and Promise Fades" al concerto tributo #IAmTheHighway ieri sera a LA! pic.twitter.com/Jlqwm8QCv1 — Miley Team Italy (@MileyTeamITALY) 17 gennaio 2019

ph: getty images