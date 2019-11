Taylor Swift e BTS trionfano agli AMAs 2019: ecco l’elenco dei vincitori

Dai un'occhiata ;)

La sera di domenica 24 novembre al Microsoft Theater di Los Angeles si è svolta l'edizione 2019 degli American Music Awards.

Taylor Swift, Selena Gomez, Billie Eilish, Halsey, Shawn Mendes, Camila Cabello e Post Malone sono solo alcuni degli ospiti presenti allo show che ha premiato il meglio della musica statunitense (e non solo).

Oltre alla regina di questa edizione Taylor Swift, la serata ha visto trionfare anche i BTS che si sono aggiudicati Tour Of The Year, Favorite Social Artist e Favorite Duo or Group Pop/Rock.

Di seguito trovi l'elenco completo dei vincitori degli AMAs 2019:

Artist of the year: Taylor Swift

New Artist of the year: Billie Eilish

Collaboration of the year: Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello

Tour of the year: BTS

Favorite Music Video: You need to calm down di Taylor Swift

Favorite Social Artist: BTS

Favorite Male Artist Pop/Rock: Khalid

Favorite Female Artist Pop/Rock: Taylor Swift

Favorite Duo or Group Pop/Rock: BTS

Favourite Album Pop/Rock: Lover di Taylor Swift

Favourite Album – Country: Carrie Underwood, Cry Pretty

Favourite Female Artist: Carrie Underwood

Favourite artist Hip Hop: Cardi B

Best Hip Hop Album: Post Malone

Favourite Song Pop Rock: Without me di Halsey

Favourite Male Artist Soul/R&B: Bruno Mars

Favourite Female Artist Soul/R&B: Beyoncé

Favourite Album Soul/R&b: Free spirit di Khalid

Favourite Song Soul/R&b: Talk di Khalid

Favourite Duo Group Country: Dan+Shay

Favourite Artist Contemporary Inspirational: Lauren Daigle

Favourite Artist Latin: J Balvin

Favourite Artist Electronic Dance Music – Marshmallo

Favourite Soundtrack: Bohemian Rhapsody

ph: getty images