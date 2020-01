Alicia Keys ha annunciato l’uscita del suo nuovo album: sarà tuo a marzo

Il 20 per la precisione

Il settimo album in studio di Alicia Keys si intitolerà semplicemente "Alicia" e vedrà la luce il 20 marzo. Di seguito puoi dare un'occhiata alla splendida copertina:

Visualizza questo post su Instagram #ALICIA The Album 3/20 Un post condiviso da Alicia Keys (@aliciakeys) in data: 20 Gen 2020 alle ore 8:21 PST

Primo anticipo del progetto è stato il singolo "Underdog", scritto insieme a Ed Sheeran. Fai partire il video qui sotto per risentirlo!

"Alicia" sarà presentato dal vivo nell'arco di un tour mondiale che toccherà le principali città del Nord America e dell'Europa tra le quali Londra, Parigi, Berlino, Atlanta, Toronto, Chicago, San Francisco e Los Angeles. La cantante tornerà ospite dei Grammy Awards domenica 26 gennaio.

Per prepararti al meglio all'evento, non perderti lo speciale sulle nomination. Ecco dove e quando potrai guardarlo:

- Su MTV Music (canale 704 di Sky), venerdì 24 gennaio alle ore 22:00

- Su MTV Italia (canale 130 di Sky e e in streaming su NOW TV, puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui), sabato 25 gennaio alle ore 00:30 e domenica 26 gennaio alle ore 6:25 e alle ore 1:20

- Su VH1 (canale 67 del digitale terrestre), domenica 26 gennaio alle ore 21:20

ph: ufficio stampa