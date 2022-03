Alice Merton è tornata con il nuovo singolo “Same Team”, anticipo del prossimo album “S.I.D.E.S.”

Alza il volume e ascoltalo qui!

L'abbiamo conosciuta nel 2016 grazie alla sua hit "No Roots" e da allora non abbiamo smesso di amarla! Stiamo parlando di Alice Marton, cantautrice metà inglese metà tedesca classe 1993.

Ora Alice è tornata con nuova musica! Oggi, venerdì 4 marzo, è uscito il singolo "Same Team", scritto e prodotto da lei stessa e nato da un profondo senso di introspezione.

Il brano è un assaggio del nuovo album in studio di Alice intitolato "S.I.D.E.S." e in arrivo il prossimo 17 giugno. Si tratta del secondo disco della carriera dell'artista, che vedrà la luce circa 3 anni dopo "Mint", il suo album di debutto pubblicato nel 2019.

A proposito di "S.I.D.E.S.", Alice Merton ci ha raccontato:

"In S.I.D.E.S. mi sono misurata con ansia, perdita, lunghi corridoi di dubbi, ma soprattutto, per la prima volta, mi sono confrontata particolarmente con me stessa. Per la prima volta dall'inizio della mia carriera, finalmente ma anche controvoglia, ho avuto tutto il tempo del mondo per elaborare ciò che è realmente accaduto quattro anni fa quando ho pubblicato No Roots, e il pensiero che quando l'ho fatto, non ero sicura della musica né che l'industria musicale facesse veramente per me..."

Alice Merton presenterà dal vivo il nuovo disco nel corso di un tour che toccherà l'Italia il 25 ottobre, quando salirà sul palco del Fabrique di Milano. Don't miss it!

ph: ufficio stampa, credito Tobi Holzweiler