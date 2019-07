Alessia Cara: fuori ora il singolo inedito “Ready”

Eccola qui!

Sorpresa! Oggi, lunedì 22 luglio, Alessia Cara ha pubblicato una nuova canzone intitolata "Ready". Il brano inedito anticipa l'uscita dell'EP "This Summer", il arrivo il 6 settembre.

L'ultimo album in studio di Alessia è "The Pains of Growing", uscito a novembre 2018.

La cantante canadese di origini italiane - i suoi genitori sono originari della Calabria, infatti il suo vero cognome è Caracciolo - è passata a trovarci nel nostro Paese lo scorso marzo, in occasione dei concerti a Bologna e a Torino di Shawn Mendes, dei quali è stata opening act. Nel corso degli show Alessia ha anche parlato italiano, clicca qui per risentirla!

ph: getty images