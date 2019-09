Alessia Cara ha scritto delle bellissime parole per Shawn Mendes dopo aver aperto le date del suo tour

Aww

Il fatto che Shawn Mendes sia una delle persone più amorevoli del music biz lo immaginavamo già, ma dopo aver letto queste parole di Alessia Cara ne siamo ancora più certi.

La cantante italo-canadese ha scritto su Instagram una bellissima dedica per Shawn, in occasione dell'ultima data congiunta del tour mondiale. Finora Alessia è stata l'opening act: ha aperto tutti i concerti, compresi quelli italiani dello scorso marzo.

"Ci sono persone buone e poi ci sono persone che, se si potesse vedere nel loro nucleo, avrebbero un milione di piccole particelle di benevolenza che fluttuano lì intorno. Così sarebbe per Shawn Mendes" - così inizia il post di Alessia, che continua - "Il suo cuore è potente come la sua ambizione e ho imparato così tanto da lui in questi ultimi mesi, sia sopra che fuori dal palco. Stasera abbiamo suonato il nostro 76esimo e ultimo concerto insieme del tour SM (abbiamo fatto questa foto in occasione del primo show) e mi sento così grata. Grazie a questo ragazzo e al suo team per aver condiviso come me e il mio team un pezzo di questo tour. Sono triste che sia finita ma così grata di aver fatto parte di qualcosa di così speciale. Grazie a tutte le persone tra i pubblico che hanno accolto me e la mia band a braccia aperte e con amore sincero. Esibirsi per fan diversi dai propri può essere spaventoso, ma tutti mi hanno fatta sentire come a casa. Non dimenticherò mai tutto questo."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA CARA (@alessiasmusic) in data: 6 Set 2019 alle ore 9:30 PDT

Tra i momenti più teneri condivisi da Alessia Cara e Shawn Mendes durante il tour, c'è senza dubbio questo: quando si sono scatenati sulle note di "7 Rings" di Ariana Grande mentre si trovavano in un locale. Clicca qui per rivedere il video del momento!

ph: getty images