Il prossimo anno Alessandra Amoroso sarà in tour in tutte le regioni d’Italia: ecco tutte le date

Alla vigilia dell'uscita del suo nuovo e attesissimo album "10", Alessandra Amoroso ha annunciato le date del tour nei palazzetti che la vedrà impegnata a marzo e aprile 2019.

Si tratta di una tournée davvero speciale: Sandrina andrà ad abbracciare la sua Big Family in tutta Italia, letteralmente! Sono 20 i concerti in calendario, ciascuno in ogni regione del nostro Paese.

Apri l'agenda 2019 e segnati lo show più vicino a te!

Marzo 2019

05 Piemonte, Torino - Pala Alpitour

07 Umbria, Perugia - Pala Barton

13 Liguria, Genova - Rds Stadium Genova

15 Emilia, Romagna - Bologna Unipol Arena

16 Marche, Ancona - Palaprometeo Ancona

20 Lazio, Roma - Palalottomatica

23 Campania, Eboli - Palasele

24 Calabria, Reggio Calabria - Palacalafiore

26 Sicilia, Acireale - Pal Art Hotel Acireale Ex Palasport

29 Puglia, Bari - Palaflorio

30 Abruzzo, Roseto Degli Abruzzi (Te) - Palamaggetti

Aprile 2019

02 Lombardia, Milano - Mediolanum Forum

04 Valle D’Aosta, Courmayer - Forum

06 Veneto, Padova - Kioene Arena

07 Friuli Venezia Giulia, Trieste - Palarubini

09 Trentino Alto Adige, Trento - Auditorium Santa Chiara Trento

12 Toscana, Firenze - Nelson Mandela Forum

14 Molise, Isernia - Auditorium Unità D’italia

15 Basilicata, Potenza - Palabasento

19 Sardegna, Cagliari Arena Grandi Eventi Fiera - Cagliari

Potrai acquistare le prevendite per i biglietti del tour di 10 a partire dalle ore 16.00 di venerdì 5 ottobre sul circuito TicketOne.

ph: press