Aka 7even sarà in tour anche questa estate: segnati le date dei concerti outdoor

...in attesa del suo tour nei club

Alla vigilia del tour indoor nei club, Aka 7even ha annunciato le date dei concerti estivi che lo porteranno a esibirsi in giro per l'Italia a luglio e agosto.

"Finalmente si parte - commenta l'artista classe '00 - non vedo l’ora di potermi esibire live. Solo il pensiero di tante persone che cantano insieme a me mi rende veramente felice e orgoglioso. i preparativi sono agli sgoccioli, ci saranno ballerini, ci sarà una band e io stesso suonerò più strumenti. Ci saranno anche effetti scenografici, con un mood da show americano. Dato che la musica per me è condivisione, per le prime date ho scelto come opening act artisti che provengono dall’esperienza del talent, perché l’idea di poter coronare il sogno di un ragazzo di esibirsi su un palco vero mi rende super felice. Sul palco con me ci saranno inoltre degli ospiti, artisti con cui avrei da sempre voluto collaborare."

Qui sotto puoi dare un'occhiata al recap con tutte le date dei prossimi concerti di Aka 7even!

3 GIUGNO - ATLANTICO - ROMA

opening Urano

ospite BRIGA

5 GIUGNO - CASA DELLA MUSICA - NAPOLI sold out

opening Gabriele Esposito

ospite LELE BLADE

6 GIUGNO - CASA DELLA MUSICA - NAPOLI

opening Agon e Yoseba

ospite LDA

9 GIUGNO - FABRIQUE - MILANO

opening Crytical

ospite MATTEO ROMANO

9 LUGLIO - ALBATROSS - CASTELLANETA MARINA (TA)

live show con dj - ingresso gratuito

19 LUGLIO - RIO BO - GALLIPOLI (LE)

live show con dj - ingresso gratuito

5 AGOSTO - FORTEZZA DI MONT’ALFONSO - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

live show con band

9 AGOSTO - PIAZZA XX SETTEMBRE - CIVITANOVA MARCHE (MC)

live show con band - ingresso gratuito

11 AGOSTO - AREA EVENTI VALMONTONE OUTLET - VALMONTONE (RM)

live show con dj - ingresso gratuito

16 AGOSTO - CAMPO SPORTIVO “OSOLAI” - DORGALI (NU)

live show con dj - ingresso gratuito

17 AGOSTO - CASTELLO DI SANTA SEVERA - SANTA MARINELLA (RM)

live show con band

23 AGOSTO - FESTIVAL “60 ANNI DELLA COSTA SMERALDA” - PORTO CERVO (SS)

live show con dj - ingresso gratuito

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutte le rivendite autorizzate.

Per Luca Marzano - questo il vero nome del cantante - questi mesi sono stati ricchi di soddisfazioni professionali come la la recente vittoria ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2022 come cantante italiano preferito, la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Perfetta così" e la conquista del titolo di Best Italian Act agli MTV EMA 2021.

ph: ufficio stampa