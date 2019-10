AIELLO: ecco le date dell’Ex Voto Tour 2020

Da segnare in agenda

AIELLO, giovane cantautore cosentino di nascita ma romano di adozione, ha annunciato le date del tour che lo porterà a esibirsi nei club italiani da marzo 2020.

Qui sotto trovi tutti i concerti in programma, con tanto di orari e prezzi dei biglietti.

Sabato 21 Marzo

Milano @ Fabrique

Apertura Porte – Ore 19:30

Inizio Show – Ore 21:00

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Mercoledì 25 Marzo

Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Domenica 29 Marzo

Nonantola (MO) @ Vox Club

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Giovedì 02 Aprile

Firenze @ Tuscany Hall

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Lunedì 06 Aprile

Napoli @ Casa della Musica

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Giovedì 09 Aprile

Roma @ Atlantico Live

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

I biglietti per gli show dell'Ex Voto Tour 2020 di AIELLO saranno disponibili su ticketone.it per 5 giorni a partire dalle ore 14:30 di giovedì 17 ottobre e in tutte le rivendite autorizzate dalle ore 14:30 di martedì 22 ottobre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A I E L L O (@_aiello__) in data: 20 Set 2019 alle ore 12:01 PDT

AIELLO è l'artista del mese MTV New Generation. Il video del suo singolo "La mia ultima storia" sarà quello più trasmesso di un artista italiano su MTV Music (canale 704 di Sky) per tutto ottobre.

ph: ufficio stampa