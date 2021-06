Aiello: il significato del video di “Fino all’alba (ti sento)”, il suo nuovo singolo estivo

"E dal tramonto fino all’alba ti sento"

Pochi giorni dopo l'uscita del singolo, Aiello ha pubblicato il video ufficiale di "Fino all'alba (ti sento)", nuova canzone che ci farà compagnia per tutta l'estate.

La clip - diretta da Giulio Rosati, già registra per altri pezzi dell'artista - riflette il significato del brano: è il racconto dell’amore libero attraverso tempi ed età diverse, un sentimento governato da grande passione e verità.

Cosa aspetti, clicca play qui sotto!

"Fino all'alba (ti sento)" è prodotto da Brail e Zef ed è stato spiegato da Aiello con queste parole:

"Mi piacerebbe che la gente ballasse questa canzone e nel mentre si sentisse libera di essere, di scegliere, di amare. Droppare un pezzo in estate non vuol dire per forza cadere in certi cliché musicali, si può far ballare la gente con un sound diverso e parlando di cose importanti."

Potrai ascoltare dal vivo questa e altre canzoni di Aiello durante il Meridionale Tour, che inizierà questa estate e proseguirà poi in autunno.

Questo il calendario dei concerti outdoor:

Sabato 14 agosto 2021 | Ortona (CH) @Non solo Blues Festival

Martedì 17 agosto 2021 | Messina @Arena Villa Dante

Giovedì 19 agosto 2021 | Zafferana (CT) @Anfiteatro Falcone e Borsellino

Sabato 21 agosto 2021 | Diamante (CS) @Anfiteatro Ruderi di Cirella

Martedì 24 agosto 2021 | Reggio Calabria @Castello Aragonese

Sabato 28 agosto 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

Mercoledì 08 settembre 2021 | Belvedere di San Leucio (CE) @Caserta Music Festival

ph: ufficio stampa, credito Samuel Pescuma