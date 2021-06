Aiello annuncia il nuovo singolo “Fino all’alba (ti sento)”, manifesto dell’amore libero

Libertà di essere chi si vuole

A circa 3 mesi di distanza dall'uscita dell'album "Meridionale", Aiello ha annunciato l'arrivo di musica inedita! Si tratta del nuovo singolo "Fino all'alba (ti sento)", disponibile dal 25 giugno.

Il brano è prodotto da Brail e Zef ed è stato raccontato dall'artista con queste parole:

"Mi piacerebbe che la gente ballasse questa canzone e nel mentre si sentisse libera di essere, di scegliere, di amare. Droppare un pezzo in estate non vuol dire per forza cadere in certi cliché musicali, si può far ballare la gente con un sound diverso e parlando di cose importanti."

A proposito del suo significato, "Fino all'alba (ti sento)" si preannuncia come un manifesto dell’amore libero. Il messaggio che porta con sé è quello della libertà di essere chi si vuole, senza confini o limitazioni di alcun genere. Ognuno deve poter seguire la propria natura, senza sentirsi in difetto o a disagio, mai.

Quest'estate Aiello sarà impegnato nel Meridionale Tour, che proseguirà poi in autunno.

Questo il calendario dei concerti outdoor:

Sabato 14 agosto 2021 | Ortona (CH) @Non solo Blues Festival

Martedì 17 agosto 2021 | Messina @Arena Villa Dante

Giovedì 19 agosto 2021 | Zafferana (CT) @Anfiteatro Falcone e Borsellino

Sabato 21 agosto 2021 | Diamante (CS) @Anfiteatro Ruderi di Cirella

Martedì 24 agosto 2021 | Reggio Calabria @Castello Aragonese

Sabato 28 agosto 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

Mercoledì 08 settembre 2021 | Belvedere di San Leucio (CE) @Caserta Music Festival

