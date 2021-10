Adele ha cambiato l’immagine profilo sui social e questo significa solo una cosa: una nuova era musicale è iniziata!

F-I-N-A-L-M-E-N-T-E

In questa giornata di Instagram, Facebook e WhatsApp down, possiamo dire che Adele ha davvero "rotto" l'Internet. Scherzi a parte, qui la questione si fa seri! L'artista britannica ha cambiato le immagini profilo e di copertina dei suoi account ufficiali. Questo vuol dire solo una cosa: una nuova era musicale è ufficialmente iniziata!

Il cambio di layout social arriva pochi giorni dopo l'apparizione in diverse città del mondo proiezioni sugli edifici che raffiguravano il numero 30. La cifra è il papabilissimo titolo del nuovo disco della cantautrice.

Adele ha sempre scelto come titolo dei suoi progetti discografici il numero corrispondente all'età in cui ha iniziato a lavorare all'album. È stato così per il disco di debutto "19" uscito nel 2008, per "21" del 2011 e per l'ultimo "25" rilasciato nel 2015.

Insieme a quello di Rihanna, il nuovo album di Adele è il più atteso degli ultimi anni. Lo abbiamo aspettato per tutto il 2019 e 2020, e per buona parte del 2021. In questa lunga attesa, i rumors sull'uscita del disco sono stati molteplici e disparati, ma nessuno di questi si è rivelato veritiero.

Secondo quanto riportato dall'account di notizie musicali HITS Daily Double, "30" dovrebbe uscire venerdì 19 novembre. Continua a seguirci per saperne di più!

ph: getty images