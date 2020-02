Adele: “Aspettatevi il mio nuovo album a settembre”

Siamo pronti!

Pochi giorni fa Adele ha officiato e cantato al matrimonio di una delle sue migliori amiche. Stiamo parlando dell'autrice e illustratrice Laura Dockrill che si è sposata con il musicista dei The Maccabees Hugo White.

Oltre a essersi esibita, la cantante di "Rolling In The Deep" ha fatto un grande annuncio che ha riempito di gioia i presenti (e non): "aspettatevi il mio nuovo album a settembre", ha detto al microfono scatenando le grida di gioia degli invitati.

🚨 @Adele is coming!



The singer was filmed saying “expect my album in September” at her friend’s wedding party. pic.twitter.com/Zj0Ir76W2z — Pop Crave (@PopCrave) February 16, 2020

Si vociferava che il ritorno sulle scene di Adele sarebbe dovuto essere già lo scorso anno. A settembre 2019 una fonte anonima aveva rivelato al magazine People che "Senza dubbio ormai è pronta sia fisicamente che psicologicamente a promuovere nuova musica. Potrebbe succedere già entro della fine dell'anno".

Purtroppo non è stato così. A gennaio, però, il manager della star britannica ha dichiarato che il 2020 sarebbe stato l'anno giusto per l'uscita del disco e ora le parole di Adele gli danno ragione. Il suo ultimo progetto in studio risale al 2015, quando è stato pubblicato l'acclamato "25".

ph: getty images