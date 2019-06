Adam Lambert ha svelato qual è la canzone dei Queen più difficile da cantare

No, non è "Bohemian Rhapsody"

Dal 2011 Adam Lambert ha iniziato il suo sodalizio artistico con i Queen come voce principale, raccogliendo l'immensa eredità lasciata da Freddie Mercury.

Cantare il repertorio della band britannica, molto impegnativo, è una bella sfida, anche per un artista talentuoso come Adam.

Nel corso di una recente intervista rilasciata nel corso del nuovo show televisivo di RuPaul, Adam ha rivelato qual è per lui il brano dei Queen più difficile da cantare.

"'The Show Must Go On' è l'assassina. Non finisce mai. Semplicemente non si ferma!". Anche con "Bohemian Rhapsody" non si scherza, "quella è grossa", ha rivelato Adam.

A RuPaul il cantante ha raccontato anche come si prepara di solito quando deve salire sul palco. "Acqua, riposo, se serve che riposi le corde vocali non parlo per un giorno", e poi ha aggiunto scherzando "E se tutto questo non funziona, uno shot di tequila!".

Sia Adam che RuPaul hanno preso parte al video dell'ultimo singolo di Taylor Swift "You Need To Calm Down", che puoi rivedere qui sotto.

